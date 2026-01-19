Владимир Зеленский согласовал новые боевые операции СБУ

Глава государства также отметил, что продолжается и внутренняя трансформация СБУ.

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины Евгения Хмары.

«Служба безопасности Украины, как и всегда, активна в защите нашего государства и людей. Согласовал новые боевые операции», — сказал он.

Глава государства добавил, что продолжается и внутренняя трансформация СБУ — именно так, чтобы усилить государство.

Зеленский также сообщил, что заслушал доклад Василия Малюка.

«Продолжаем подготовку наших асимметричных операций против России. Все необходимые ресурсы Службы безопасности Украины и других государственных структур полностью обеспечены», — сказал он.

