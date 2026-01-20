  1. В Україні

НАДС оновило показники держзамовлення на підвищення кваліфікації держслужбовців і посадовців місцевого самоврядування у 2026 році

12:41, 20 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Йдеться про оновлення обсягів навчання за професійними та короткостроковими програмами відповідно до нових урядових рішень.
НАДС оновило показники держзамовлення на підвищення кваліфікації держслужбовців і посадовців місцевого самоврядування у 2026 році
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національне агентство України з питань державної служби внесло зміни до натуральних показників державного замовлення на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників і заступників, а також посадових осіб місцевого самоврядування у 2026 році.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Відповідний наказ ухвалено у зв’язку з набранням чинності постанови Кабміну від 26 грудня 2025 року № 1749, яка врегульовує питання оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників. Документ видано на підставі пункту 9 Положення про Національне агентство України з питань державної служби.

Змінами оновлено натуральні показники державного замовлення, затверджені наказом НАДС від 5 січня 2026 року № 1-26. Показники викладено у новій редакції та застосовуватимуться для закладів освіти, відібраних на конкурсній основі виконавцями державного замовлення у 2026 році.

Основні параметри держзамовлення

За загальними професійними (сертифікатними) програмами у 2026 році передбачено підвищення кваліфікації 8 070 осіб. Йдеться, зокрема, про:

  • державних службовців категорій «Б» і «В», у тому числі вперше призначених;
  • посадових осіб місцевого самоврядування;
  • навчання з антикорупційної тематики, питань післявоєнного відновлення та розвитку України.

За загальними короткостроковими програмами заплановано навчання 21 364 осіб. Серед ключових напрямів:

  • антикорупційна політика та доброчесність;
  • володіння державною мовою;
  • психологічна підтримка та адаптація в умовах воєнного стану і після його припинення;
  • європейська та євроатлантична інтеграція;
  • права людини та недискримінація;
  • кібербезпека і цифрова грамотність;
  • стратегічне управління, публічні інвестиції, публічні закупівлі;
  • деокупація і реінтеграція тимчасово окупованих територій;
  • застосування міжнародного гуманітарного права.

Загалом у межах оновленого державного замовлення у 2026 році передбачено підвищення кваліфікації 29 434 осіб, що охоплює як системні професійні програми, так і короткострокові тематичні курси.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

держслужбовці держслужба НАДС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні розробляють нові механізми контролю та моніторингу державної підтримки бізнесу

Законопроєкт передбачає автоматизований реєстр для надавачів допомоги, скорочення строків розгляду заявок Антимонопольним комітетом і нові правила підтримки бізнесу під час воєнного стану.

Комітет ВРУ підтримав законопроект про працевлаштування іноземців, попри попередження про соціальні наслідки

Урядова ініціатива передбачає запуск державного веб-порталу вакансій для іноземців, електронні заяви та єдиний дозвіл замість двох.

ВРП призупинила звільнення у відставку судді Олександра Пелиха, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди

У ВРП наявні дисциплінарні скарги відносно судді Пелиха, які наразі перебувають на стадії попередньої перевірки та визначені пріоритетними.

Між свободою та ізоляцією: апеляційний суд у Тернополі визначив баланс у справі про наркотики

Суд підкреслив: грошове забезпечення має бути гарантією належної поведінки, а не формальною альтернативою арешту.

В Україні пропонують полегшити звільнення працівників на ТОТ і в зонах бойових дій

Роботодавцям дозволять звільняти працівників без ризику юридичної відповідальності.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]