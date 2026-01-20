НАДС оновило показники держзамовлення на підвищення кваліфікації держслужбовців і посадовців місцевого самоврядування у 2026 році

Йдеться про оновлення обсягів навчання за професійними та короткостроковими програмами відповідно до нових урядових рішень.

Національне агентство України з питань державної служби внесло зміни до натуральних показників державного замовлення на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників і заступників, а також посадових осіб місцевого самоврядування у 2026 році.

Відповідний наказ ухвалено у зв’язку з набранням чинності постанови Кабміну від 26 грудня 2025 року № 1749, яка врегульовує питання оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників. Документ видано на підставі пункту 9 Положення про Національне агентство України з питань державної служби.

Змінами оновлено натуральні показники державного замовлення, затверджені наказом НАДС від 5 січня 2026 року № 1-26. Показники викладено у новій редакції та застосовуватимуться для закладів освіти, відібраних на конкурсній основі виконавцями державного замовлення у 2026 році.

Основні параметри держзамовлення

За загальними професійними (сертифікатними) програмами у 2026 році передбачено підвищення кваліфікації 8 070 осіб. Йдеться, зокрема, про:

державних службовців категорій «Б» і «В», у тому числі вперше призначених;

посадових осіб місцевого самоврядування;

навчання з антикорупційної тематики, питань післявоєнного відновлення та розвитку України.

За загальними короткостроковими програмами заплановано навчання 21 364 осіб. Серед ключових напрямів:

антикорупційна політика та доброчесність;

володіння державною мовою;

психологічна підтримка та адаптація в умовах воєнного стану і після його припинення;

європейська та євроатлантична інтеграція;

права людини та недискримінація;

кібербезпека і цифрова грамотність;

стратегічне управління, публічні інвестиції, публічні закупівлі;

деокупація і реінтеграція тимчасово окупованих територій;

застосування міжнародного гуманітарного права.

Загалом у межах оновленого державного замовлення у 2026 році передбачено підвищення кваліфікації 29 434 осіб, що охоплює як системні професійні програми, так і короткострокові тематичні курси.

