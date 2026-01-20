НАДС оновило показники держзамовлення на підвищення кваліфікації держслужбовців і посадовців місцевого самоврядування у 2026 році
Національне агентство України з питань державної служби внесло зміни до натуральних показників державного замовлення на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників і заступників, а також посадових осіб місцевого самоврядування у 2026 році.
Відповідний наказ ухвалено у зв’язку з набранням чинності постанови Кабміну від 26 грудня 2025 року № 1749, яка врегульовує питання оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників. Документ видано на підставі пункту 9 Положення про Національне агентство України з питань державної служби.
Змінами оновлено натуральні показники державного замовлення, затверджені наказом НАДС від 5 січня 2026 року № 1-26. Показники викладено у новій редакції та застосовуватимуться для закладів освіти, відібраних на конкурсній основі виконавцями державного замовлення у 2026 році.
Основні параметри держзамовлення
За загальними професійними (сертифікатними) програмами у 2026 році передбачено підвищення кваліфікації 8 070 осіб. Йдеться, зокрема, про:
- державних службовців категорій «Б» і «В», у тому числі вперше призначених;
- посадових осіб місцевого самоврядування;
- навчання з антикорупційної тематики, питань післявоєнного відновлення та розвитку України.
За загальними короткостроковими програмами заплановано навчання 21 364 осіб. Серед ключових напрямів:
- антикорупційна політика та доброчесність;
- володіння державною мовою;
- психологічна підтримка та адаптація в умовах воєнного стану і після його припинення;
- європейська та євроатлантична інтеграція;
- права людини та недискримінація;
- кібербезпека і цифрова грамотність;
- стратегічне управління, публічні інвестиції, публічні закупівлі;
- деокупація і реінтеграція тимчасово окупованих територій;
- застосування міжнародного гуманітарного права.
Загалом у межах оновленого державного замовлення у 2026 році передбачено підвищення кваліфікації 29 434 осіб, що охоплює як системні професійні програми, так і короткострокові тематичні курси.
