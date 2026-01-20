НАГС обновило показатели госзаказа на повышение квалификации госслужащих и должностных лиц местного самоуправления в 2026 году
Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы внесло изменения в натуральные показатели государственного заказа на повышение квалификации государственных служащих, глав местных государственных администраций, их первых заместителей и заместителей, а также должностных лиц местного самоуправления в 2026 году.
Соответствующий приказ принят в связи с вступлением в силу постановления Кабинета Министров от 26 декабря 2025 года № 1749, которое регулирует вопросы оплаты труда педагогических и научно-педагогических работников. Документ издан на основании пункта 9 Положения о Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы.
Изменениями обновлены натуральные показатели государственного заказа, утвержденные приказом НАГС от 5 января 2026 года № 1-26. Показатели изложены в новой редакции и будут применяться для учреждений образования, отобранных на конкурсной основе исполнителями государственного заказа в 2026 году.
Основные параметры государственного заказа
По общим профессиональным (сертификатным) программам в 2026 году предусмотрено повышение квалификации 8 070 человек. Речь идет, в частности, о:
- государственных служащих категорий «Б» и «В», в том числе впервые назначенных;
- должностных лицах местного самоуправления;
- обучении по антикоррупционной тематике, вопросам послевоенного восстановления и развития Украины.
По общим краткосрочным программам запланировано обучение 21 364 человек. Среди ключевых направлений:
- антикоррупционная политика и добропорядочность;
- владение государственным языком;
- психологическая поддержка и адаптация в условиях военного положения и после его прекращения;
- европейская и евроатлантическая интеграция;
- права человека и недискриминация;
- кибербезопасность и цифровая грамотность;
- стратегическое управление, публичные инвестиции, публичные закупки;
- деоккупация и реинтеграция временно оккупированных территорий;
- применение международного гуманитарного права.
В целом в рамках обновленного государственного заказа в 2026 году предусмотрено повышение квалификации 29 434 человек, что охватывает как системные профессиональные программы, так и краткосрочные тематические курсы.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.