  1. В Украине

НАГС обновило показатели госзаказа на повышение квалификации госслужащих и должностных лиц местного самоуправления в 2026 году

12:41, 20 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Речь идет об обновлении объемов обучения по профессиональным и краткосрочным программам в соответствии с новыми правительственными решениями.
НАГС обновило показатели госзаказа на повышение квалификации госслужащих и должностных лиц местного самоуправления в 2026 году
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы внесло изменения в натуральные показатели государственного заказа на повышение квалификации государственных служащих, глав местных государственных администраций, их первых заместителей и заместителей, а также должностных лиц местного самоуправления в 2026 году.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Соответствующий приказ принят в связи с вступлением в силу постановления Кабинета Министров от 26 декабря 2025 года № 1749, которое регулирует вопросы оплаты труда педагогических и научно-педагогических работников. Документ издан на основании пункта 9 Положения о Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы.

Изменениями обновлены натуральные показатели государственного заказа, утвержденные приказом НАГС от 5 января 2026 года № 1-26. Показатели изложены в новой редакции и будут применяться для учреждений образования, отобранных на конкурсной основе исполнителями государственного заказа в 2026 году.

Основные параметры государственного заказа

По общим профессиональным (сертификатным) программам в 2026 году предусмотрено повышение квалификации 8 070 человек. Речь идет, в частности, о:

  • государственных служащих категорий «Б» и «В», в том числе впервые назначенных;
  • должностных лицах местного самоуправления;
  • обучении по антикоррупционной тематике, вопросам послевоенного восстановления и развития Украины.

По общим краткосрочным программам запланировано обучение 21 364 человек. Среди ключевых направлений:

  • антикоррупционная политика и добропорядочность;
  • владение государственным языком;
  • психологическая поддержка и адаптация в условиях военного положения и после его прекращения;
  • европейская и евроатлантическая интеграция;
  • права человека и недискриминация;
  • кибербезопасность и цифровая грамотность;
  • стратегическое управление, публичные инвестиции, публичные закупки;
  • деоккупация и реинтеграция временно оккупированных территорий;
  • применение международного гуманитарного права.

В целом в рамках обновленного государственного заказа в 2026 году предусмотрено повышение квалификации 29 434 человек, что охватывает как системные профессиональные программы, так и краткосрочные тематические курсы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

госслужащие госслужба НАДС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине разрабатывают новые механизмы контроля и мониторинга государственной поддержки бизнеса

Законопроект предусматривает автоматизированный реестр для предоставителей помощи, сокращение сроков рассмотрения заявок.

Комитет ВРУ поддержал законопроект о трудоустройстве иностранцев, несмотря на предупреждения о социальных последствиях

Правительственная инициатива предусматривает запуск государственного веб-портала вакансий для иностранцев, электронные заявления и единое разрешение вместо двух.

ВСП приостановил увольнение в отставку судьи Александра Пелиха, подозреваемого в получении неправомерной выгоды

В ВСП имеются дисциплинарные жалобы относительно судьи Пелиха, которые в настоящее время находятся на стадии предварительной проверки и определены приоритетными.

Залог как граница свободы: апелляционный суд в Тернополе определил баланс между риском и правом

Суд подчеркнул: денежное обеспечение должно быть гарантией надлежащего поведения, а не формальной альтернативой аресту.

В Украине предлагают упростить увольнение работников на ВОТ и в зонах боевых действий

Работодателям разрешат увольнять работников без риска юридической ответственности.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]