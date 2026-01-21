  1. В Україні

$13000 за карту маршруту та арматурні ножиці — на Закарпатті викрили схему для ухилянтів

07:54, 21 січня 2026
Двоє мешканців Львова допомагали ухилянтам втекти за кордон гірськими стежками поза пунктами пропуску.
$13000 за карту маршруту та арматурні ножиці — на Закарпатті викрили схему для ухилянтів
На Закарпатті правоохоронці ліквідували нові схеми ухилення від мобілізації. Про це повідомило Управління СБУ в Закарпатській області.

Так, правоохоронці затримали двох мешканців Львова, які за 13 тис. доларів США з особи допомагали ухилянтам втекти за кордон гірськими стежками поза пунктами пропуску.

До «пакету послуг» входила карта маршруту та арматурні ножиці, щоб «перекусити» дріт на прикордонній огорожі.

Правоохоронці затримали обидвох ділків під час супроводу ними чергових клієнтів.

Оперативники СБУ також викрили керівника одного з міськводоканалів, який фіктивно працевлаштовував ухилянтів на підприємство та «бронював» їх.

Задокументовано, що один із «клієнтів» цього фігуранта зміг виїхати за кордон. Як, наприклад, екснардеп від забороненої Партії регіонів, якого «працевлаштували» на посаду керівника юридичного відділу комунальної установи і дали відстрочку від мобілізації.

При цьому він на роботу не ходив, посадових обов’язків не виконував. Однак за розпорядженням керівника фіктивний «посадовець» отримував зарплатню та виплати у повному обсязі.

Наразі фігурантам повідомлено про підозри. Їм загрожує до 9 років тюрми.

СБУ

