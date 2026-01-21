$13000 за карту маршрута и арматурные ножницы — на Закарпатье разоблачили схему для уклонистов

Двое жителей Львова помогали уклонистам сбежать за границу горными тропами вне пунктов пропуска.

В Закарпатской области правоохранители ликвидировали новые схемы уклонения от мобилизации. Об этом сообщило Управление СБУ в Закарпатской области.

Так, правоохранители задержали двух жителей Львова, которые за 13 тыс. долларов США с человека помогали уклонистам сбежать за границу горными тропами вне пунктов пропуска.

В «пакет услуг» входили карта маршрута и арматурные ножницы, чтобы «перекусить» проволоку на пограничном заграждении.

Правоохранители задержали обоих дельцов во время сопровождения ими очередных клиентов.

Оперативники СБУ также разоблачили руководителя одного из городских водоканалов, который фиктивно трудоустраивал уклонистов на предприятие и «бронировал» их.

Задокументировано, что один из «клиентов» этого фигуранта смог выехать за границу. Так, например, экс-нардеп от запрещенной Партии регионов, которого «трудоустроили» на должность руководителя юридического отдела коммунального учреждения и предоставили отсрочку от мобилизации.

При этом он на работу не ходил, должностные обязанности не выполнял. Однако по распоряжению руководителя фиктивный «должностное лицо» получал заработную плату и выплаты в полном объеме.

В настоящее время фигурантам сообщено о подозрении. Им грозит до 9 лет лишения свободы.

