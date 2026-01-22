  1. В Україні

Кабмін змінив правила виплати компенсацій учасникам обстеження домогосподарств

17:12, 22 січня 2026
Уряд оновив правила грошової компенсації респондентам державних статистичних спостережень, змінивши назву відповідного обстеження та визначивши умови, за яких виплати можуть не здійснюватися.
Кабмін змінив правила виплати компенсацій учасникам обстеження домогосподарств
Кабінет Міністрів оновив правила компенсації учасникам статистичного обстеження домогосподарств. Так, внесено зміни до постанови від 3 січня 2023 року № 5 щодо встановлення розміру грошової компенсації респондентам, які беруть участь у державному статистичному спостереженні. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, змінено назву державного статистичного спостереження: замість «Обстеження умов життя домогосподарств» воно відтепер має назву «Обстеження бюджетів домогосподарств».

Також уточнено порядок виплати грошової компенсації. Передбачено, що в умовах особливого періоду, зокрема під час дії правового режиму воєнного стану та/або надзвичайного стану, за відсутності бюджетних призначень на відповідний рік щоквартальна грошова компенсація за витрати часу, пов’язані з веденням записів доходів, витрат і наданням інших відомостей, не виплачується.

Зміни спрямовані на приведення нормативної бази у відповідність до актуальних умов бюджетного та правового регулювання.

Кабінет Міністрів України

