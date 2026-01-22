Кабмін змінив правила виплати компенсацій учасникам обстеження домогосподарств
Кабінет Міністрів оновив правила компенсації учасникам статистичного обстеження домогосподарств. Так, внесено зміни до постанови від 3 січня 2023 року № 5 щодо встановлення розміру грошової компенсації респондентам, які беруть участь у державному статистичному спостереженні. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Зокрема, змінено назву державного статистичного спостереження: замість «Обстеження умов життя домогосподарств» воно відтепер має назву «Обстеження бюджетів домогосподарств».
Також уточнено порядок виплати грошової компенсації. Передбачено, що в умовах особливого періоду, зокрема під час дії правового режиму воєнного стану та/або надзвичайного стану, за відсутності бюджетних призначень на відповідний рік щоквартальна грошова компенсація за витрати часу, пов’язані з веденням записів доходів, витрат і наданням інших відомостей, не виплачується.
Зміни спрямовані на приведення нормативної бази у відповідність до актуальних умов бюджетного та правового регулювання.
