Кабмин изменил правила выплаты компенсаций участникам обследования домохозяйств

Правительство обновило правила денежной компенсации респондентам государственных статистических наблюдений, изменив название соответствующего обследования и определив условия, при которых выплаты могут не производиться.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров обновил правила компенсации участникам статистического обследования домохозяйств. Так, внесены изменения в постановление от 3 января 2023 г. № 5 об установлении размера денежной компенсации респондентам, участвующим в государственном статистическом наблюдении. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В частности, изменено название государственного статистического наблюдения: вместо «Обследование условий жизни домохозяйств» оно теперь называется «Обследование бюджетов домохозяйств».

Также уточнен порядок выплаты денежной компенсации. Предусмотрено, что в условиях особого периода, в частности, во время действия правового режима военного положения и/или чрезвычайного положения, при отсутствии бюджетных назначений на соответствующий год ежеквартальная денежная компенсация за расходы времени, связанные с ведением записей доходов, расходов и предоставлением других сведений, не выплачивается.

Изменения направлены на приведение нормативной базы в соответствие с актуальными условиями бюджетного и правового регулирования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.