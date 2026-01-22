  1. В Украине

Кабмин изменил правила выплаты компенсаций участникам обследования домохозяйств

17:12, 22 января 2026
Правительство обновило правила денежной компенсации респондентам государственных статистических наблюдений, изменив название соответствующего обследования и определив условия, при которых выплаты могут не производиться.
Кабинет Министров обновил правила компенсации участникам статистического обследования домохозяйств. Так, внесены изменения в постановление от 3 января 2023 г. № 5 об установлении размера денежной компенсации респондентам, участвующим в государственном статистическом наблюдении. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В частности, изменено название государственного статистического наблюдения: вместо «Обследование условий жизни домохозяйств» оно теперь называется «Обследование бюджетов домохозяйств».

Также уточнен порядок выплаты денежной компенсации. Предусмотрено, что в условиях особого периода, в частности, во время действия правового режима военного положения и/или чрезвычайного положения, при отсутствии бюджетных назначений на соответствующий год ежеквартальная денежная компенсация за расходы времени, связанные с ведением записей доходов, расходов и предоставлением других сведений, не выплачивается.

Изменения направлены на приведение нормативной базы в соответствие с актуальными условиями бюджетного и правового регулирования.

Кабинет Министров Украины

