У Києві затримали чоловіка, який вимагав $37 тисяч за «вирішення питань» у ТЦК та суді

13:18, 2 лютого 2026
Фігурант обіцяв зняти «клієнта» з розшуку в реєстрі «Оберіг» та вплинути на ухвалення судового рішення.
У Києві затримали чоловіка, який вимагав $37 тисяч за «вирішення питань» у ТЦК та суді
У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який вимагав 37 тисяч доларів за «вирішення питань» у ТЦК та суді. Фігурант обіцяв зняти «клієнта» з розшуку в електронному реєстрі «Оберіг», а також домовитися з працівниками суду про ухвалення рішення на користь позивача. Про це повідомляє Нацполіція.

Як встановили правоохоронці, зловмисник налагодив схему особистого збагачення, пропонуючи за грошову винагороду «вирішувати питання» з державними органами.

В одному з епізодів зловмисник вимагав у киянина 2 тисячі доларів неправомірної вигоди. За ці кошти він обіцяв чоловіку призовного віку вплинути на службових осіб ТЦК та СП з метою внесення недостовірних відомостей до реєстру «Оберіг» і подальшого зняття «клієнта» з розшуку. У межах досудового розслідування поліцейські задокументували передачу двох траншів хабаря: спочатку 84 тисячі гривень, а згодом ще майже 12 тисяч гривень.

Крім того, фігурант пропонував іншому потерпілому «вирішити» цивільний спір у суді на користь позивача. Свої послуги він оцінив у 35 тисяч доларів, повідомивши під час особистої зустрічі, що ці кошти нібито призначені для впливу на працівників одного з районних судів міста Києва.

Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України одразу після одержання всієї суми неправомірної вигоди. З місця події вилучено 35 тисяч доларів.

Слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 та ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.

Санкції інкримінованих статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років із конфіскацією майна.

Наразі тривають заходи зі встановлення повного кола осіб, причетних до злочинної діяльності.

