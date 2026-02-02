  1. В Украине

В Киеве задержали мужчину, который требовал 37 тысяч долларов за «решение вопросов» в ТЦК и суде

13:18, 2 февраля 2026
Фигурант обещал снять «клиента» с розыска в реестре «Оберег» и повлиять на принятие судебного решения.
В Киеве правоохранители задержали мужчину, который требовал 37 тысяч долларов за «решение вопросов» в ТЦК и суде. Фигурант обещал снять «клиента» с розыска в электронном реестре «Оберег», а также договориться с работниками суда о принятии решения в пользу истца. Об этом сообщает Нацполиция.

Как установили правоохранители, злоумышленник наладил схему личного обогащения, предлагая за денежное вознаграждение «решать вопросы» с государственными органами.

В одном из эпизодов злоумышленник требовал у киевлянина 2 тысячи долларов неправомерной выгоды. За эти средства он обещал мужчине призывного возраста повлиять на служебных лиц ТЦК и СП с целью внесения недостоверных сведений в реестр «Оберег» и последующего снятия «клиента» с розыска. В рамках досудебного расследования полицейские задокументировали передачу двух траншей взятки: сначала 84 тысячи гривен, а затем еще почти 12 тысяч гривен.

Кроме того, фигурант предлагал другому потерпевшему «решить» гражданский спор в суде в пользу истца. Свои услуги он оценил в 35 тысяч долларов, сообщив во время личной встречи, что эти средства якобы предназначены для влияния на работников одного из районных судов города Киева.

Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины сразу после получения всей суммы неправомерной выгоды. С места происшествия изъято 35 тысяч долларов.

Следователи полиции сообщили фигуранту о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 и ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.

Санкции инкриминируемых статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению полного круга лиц, причастных к преступной деятельности.

суд Киев ТЦК

