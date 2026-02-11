Україна та Молдова відкриють новий міжнародний пункт пропуску, який працюватиме цілодобово

Переїзд працюватиме цілодобово та обслуговуватиме пасажирські й вантажні перевезення.

Україна та Молдова домовилися про відкриття нового міжнародного автомобільного пункту пропуску на спільному кордоні. Він працюватиме у цілодобовому режимі та обслуговуватиме як пасажирський, так і вантажний транспорт. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, відповідний протокол було підписано під час зустрічі з міністеркою внутрішніх справ Республіки Молдова Даніеллою Місаіл-Нікітін. Документ передбачає доповнення до Угоди 1997 року щодо пунктів пропуску та офіційне внесення нового об’єкта до переліку міжнародних автомобільних переходів.

«Протокол створює правову основу для відкриття пункту пропуску і дозволяє закласти необхідне фінансування в Державному бюджеті України», – зазначив Клименко, додаючи, що облаштування об’єкта вже триває, з українського боку цим займається Агентство відновлення.

За словами міністра, очікується, що відкриття нового пункту пропуску дозволить збільшити пропускну спроможність для вантажних перевезень, зробити експорт та імпорт через Молдову й Румунію ефективнішими, посилити «Шляхи солідарності» та зменшити навантаження на інші прикордонні переходи.

