Украина и Молдова откроют новый международный пункт пропуска, который будет работать круглосуточно

Переезд будет работать круглосуточно и обслуживать пассажирские и грузовые перевозки.

Украина и Молдова договорились об открытии нового международного автомобильного пункта пропуска на общей границе. Он будет работать в круглосуточном режиме и обслуживать как пассажирский, так и грузовой транспорт. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, соответствующий протокол был подписан во время встречи с министром внутренних дел Республики Молдова Даниэллой Мисаил-Никитин. Документ предусматривает дополнение к Соглашению 1997 года о пунктах пропуска и официальное внесение нового объекта в перечень международных автомобильных переходов.

«Протокол создает правовую основу для открытия пункта пропуска и позволяет заложить необходимое финансирование в Государственном бюджете Украины», — отметил Клименко, добавив, что обустройство объекта уже продолжается, с украинской стороны этим занимается Агентство восстановления.

По словам министра, ожидается, что открытие нового пункта пропуска позволит увеличить пропускную способность для грузовых перевозок, сделать экспорт и импорт через Молдову и Румынию более эффективными, усилить «Пути солидарности» и уменьшить нагрузку на другие пограничные переходы.

