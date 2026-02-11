Укрзалізниця змінила рух поїздів 11 лютого на Сумщині та Чернігівщині

Точкові коригування стосуються регіональних та приміських поїздів, а на деяких напрямках застосовуються автобусні об’їзди.

Укрзалізниця повідомила про зміни руху поїздів 11 лютого на Сумщині та Чернігівщині з урахуванням безпекової ситуації. У регіонах можливі точкові зміни руху приміських та регіональних поїздів: на Сумщині регіональні поїзди курсують до/з Конотопа, приміські — до/з станції Кролевець. На Чернігівщині тимчасово призупинено рейси сполученням Сновськ — Бахмач.

З даними УЗ, на Харківщині ділянка Лозова — Барвінкове — Краматорськ залишається небезпечною, тому пасажирів перевозять автобусами зі стиковкою для продовження маршруту.

У Запоріжжі діє посилений контроль безпекової обстановки: поїзди пропускають або замінюють автобусними трансферами залежно від ситуації. Пасажирів закликають дотримуватися вказівок поїзних бригад і працівників вокзалів.

Також в УЗ зазначили, що діють автобусні перевезення на запорізькому та краматорському напрямках і евакуація цивільних з Донеччини.

