Укрзализныця изменила движение поездов 11 февраля в Сумской и Черниговской областях

Точечные корректировки касаются региональных и пригородных поездов, а на некоторых направлениях применяются автобусные объезды.

Укрзализныця сообщила об изменениях в движении поездов 11 февраля в Сумской и Черниговской областях с учетом ситуации с безопасностью. В регионах возможны точечные изменения движения пригородных и региональных поездов: в Сумской области региональные поезда курсируют до/из Конотопа, пригородные — до/из станции Кролевец. В Черниговской области временно приостановлены рейсы по маршруту Сновск — Бахмач.

По данным УЗ, в Харьковской области участок Лозовая — Барвинково — Краматорск остается опасным, поэтому пассажиров перевозят автобусами со стыковкой для продолжения маршрута.

В Запорожье действует усиленный контроль безопасности: поезда пропускают или заменяют автобусными трансферами в зависимости от ситуации. Пассажиров призывают соблюдать указания поездных бригад и работников вокзалов.

Также в УЗ отметили, что действуют автобусные перевозки на запорожском и краматорском направлениях и эвакуация гражданских из Донецкой области.

