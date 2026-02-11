Укрзализныця изменила движение поездов 11 февраля в Сумской и Черниговской областях
Укрзализныця сообщила об изменениях в движении поездов 11 февраля в Сумской и Черниговской областях с учетом ситуации с безопасностью. В регионах возможны точечные изменения движения пригородных и региональных поездов: в Сумской области региональные поезда курсируют до/из Конотопа, пригородные — до/из станции Кролевец. В Черниговской области временно приостановлены рейсы по маршруту Сновск — Бахмач.
По данным УЗ, в Харьковской области участок Лозовая — Барвинково — Краматорск остается опасным, поэтому пассажиров перевозят автобусами со стыковкой для продолжения маршрута.
В Запорожье действует усиленный контроль безопасности: поезда пропускают или заменяют автобусными трансферами в зависимости от ситуации. Пассажиров призывают соблюдать указания поездных бригад и работников вокзалов.
Также в УЗ отметили, что действуют автобусные перевозки на запорожском и краматорском направлениях и эвакуация гражданских из Донецкой области.
