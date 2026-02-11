У Києві мати залишила 14-річного сина у тяжкому стані без їжі, води та зв’язку на два тижні

Хлопець після травми ноги залишався без нагляду та допомоги, матері повідомлено про підозру.

Прокуратури повідомили про підозру 35-річній киянці, яка залишила свого 14-річного сина без нагляду та допомоги, попри тяжкий стан здоров’я. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

За даними слідства, підліток не міг сам ходити через серйозну травму ноги і повністю залежав від дорослих. Мати поїхала у невідомому напрямку, залишивши сина під наглядом літньої бабусі, яка сама не могла піклуватися про нього. Протягом двох тижнів хлопець перебував без належного догляду, їжі та засобів зв’язку.

Правоохоронці та служби у справах дітей виявили дитину в незадовільних умовах: у квартирі не було продуктів, підлітка та бабусю підгодовували сусіди. Хлопця вилучили та помістили до дитячого будинку сімейного типу. Медики попередньо діагностували у нього анорексію та серйозні порушення роботи внутрішніх органів.

Дії матері кваліфіковано за ч. 1 ст. 135 КК України — завідоме залишення без допомоги особи в небезпечному для життя стані. Санкція статті передбачає до двох років обмеження або позбавлення волі.

В прокуратурі зазначили, що за дорученням Генерального прокурора органи прокуратури посилили захист прав дітей: створено 45 міжвідомчих груп, перевірено 281 дитячий заклад та 722 сімейні форми виховання, а також здійснено перевірки щодо понад 26 тисяч дітей.

