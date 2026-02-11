  1. В Украине

В Киеве мать оставила 14-летнего сына в тяжелом состоянии без еды, воды и связи на две недели

12:42, 11 февраля 2026
Мальчик после травмы ноги оставался без присмотра и помощи, матери сообщено о подозрении.
В Киеве мать оставила 14-летнего сына в тяжелом состоянии без еды, воды и связи на две недели
Фото: kyiv.gp.gov.ua
Прокуратура сообщила о подозрении 35-летней киевлянке, которая оставила своего 14-летнего сына без присмотра и помощи, несмотря на тяжелое состояние здоровья. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

По данным следствия, подросток не мог самостоятельно ходить из-за серьезной травмы ноги и полностью зависел от взрослых. Мать уехала в неизвестном направлении, оставив сына под присмотром пожилой бабушки, которая сама не могла о нем заботиться. В течение двух недель мальчик находился без надлежащего ухода, еды и средств связи.

Правоохранители и службы по делам детей обнаружили ребенка в неудовлетворительных условиях: в квартире не было продуктов, подростка и бабушку подкармливали соседи. Мальчика изъяли и поместили в детский дом семейного типа. Медики предварительно диагностировали у него анорексию и серьезные нарушения работы внутренних органов.

Действия матери квалифицированы по ч. 1 ст. 135 УК Украины — заведомое оставление без помощи лица в опасном для жизни состоянии. Санкция статьи предусматривает до двух лет ограничения или лишения свободы.

В прокуратуре отметили, что по поручению Генерального прокурора органы прокуратуры усилили защиту прав детей: создано 45 межведомственных групп, проверено 281 детское учреждение и 722 семейные формы воспитания, а также проведены проверки в отношении более 26 тысяч детей.

прокуратура дети Киев подозреваемый

