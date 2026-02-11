У Берліні в парку виявили тіло українки: затримано чоловіка, що відомо

Справа перебуває на контролі посольства.

У Берліні в одному з парків було знайдено мертву 40-річну жінку. Про це повідомили прокуратура та поліція Берліна, пише Tagesschau.

За попередніми даними слідства, тіло виявили рано-вранці поблизу вулиці Альтенгофер Штрассе. Жінка померла внаслідок поранень у верхню частину тулуба. Інших деталей правоохоронці поки не розголошують.

Повідомлення до поліції надійшло близько 3:30 ночі 9 лютого. На місці події затримали 46-річного чоловіка, якого підозрюють у причетності до злочину. За інформацією берлінської прокуратури, загибла та підозрюваний були знайомі. Мотиви вбивства наразі встановлюються.

Німецька поліція не розкривала особи ані загиблої, ані підозрюваного, однак посольство України в Берліні повідомило про смерть громадянки України 9 лютого, яке розслідують як ймовірне убивство.

Також там вказали, що затриманий підозрюваний також є громадянином України.

Справа перебуває на контролі посольства.

