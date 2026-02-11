  1. В Україні

У Берліні в парку виявили тіло українки: затримано чоловіка, що відомо

11:12, 11 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Справа перебуває на контролі посольства.
У Берліні в парку виявили тіло українки: затримано чоловіка, що відомо
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Берліні в одному з парків було знайдено мертву 40-річну жінку. Про це повідомили прокуратура та поліція Берліна, пише Tagesschau.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

За попередніми даними слідства, тіло виявили рано-вранці поблизу вулиці Альтенгофер Штрассе. Жінка померла внаслідок поранень у верхню частину тулуба. Інших деталей правоохоронці поки не розголошують.

Повідомлення до поліції надійшло близько 3:30 ночі 9 лютого. На місці події затримали 46-річного чоловіка, якого підозрюють у причетності до злочину. За інформацією берлінської прокуратури, загибла та підозрюваний були знайомі. Мотиви вбивства наразі встановлюються.

Німецька поліція не розкривала особи ані загиблої, ані підозрюваного, однак посольство України в Берліні повідомило про смерть громадянки України 9 лютого, яке розслідують як ймовірне убивство.

Також там вказали, що затриманий підозрюваний також є громадянином України.

Справа перебуває на контролі посольства.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Розшук через реєстр: суд у Києві поставив межу між військовим обліком і свавіллям ТЦК

Суд визнав незаконною практику фіксації «порушень» без реального притягнення до відповідальності.

Затримка виплат при переведенні не дає права на стягнення середнього заробітку: позиція Верховного Суду

Верховний Суд розмежував поняття звільнення і виключення зі списку військової частину.

Рада легалізує право ігнорувати робочі чати у вихідні дні

Право на інформаційний спокій захистить від звільнення за ігнорування месенджерів у неробочий час.

ВЛК отримає нові повноваження: як уряд планує змінити правила контрактної служби для іноземців

Кабмін пропонує врегулювати медичний відбір іноземців та осіб без громадянства для контрактної служби.

Під грифом «таємно»: у Раді хочуть розширити перелік фінансової інформації, що належить до держтаємниці

Законопроєкт має впорядкувати термінологію та забезпечити відповідність законодавства сучасним стандартам Національного банку України.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]