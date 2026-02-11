  1. В Украине

В Берлине в парке обнаружили тело украинки: задержан мужчина, что известно

11:12, 11 февраля 2026
В Берлине в парке обнаружили тело украинки: задержан мужчина, что известно
В одном из парков в Берлине было найдено тело 40-летней женщины. Об этом сообщили прокуратура и полиция Берлина, пишет Tagesschau.

По предварительным данным следствия, тело обнаружили рано утром неподалеку от улицы Альтенгофер Штрассе. Женщина скончалась в результате ранений в верхнюю часть туловища. Другие детали правоохранительные органы пока не разглашают.

Сообщение в полицию поступило около 3:30 ночи 9 февраля. На месте происшествия задержали 46-летнего мужчину, которого подозревают в причастности к преступлению. По информации берлинской прокуратуры, погибшая и подозреваемый были знакомы. Мотивы убийства в настоящее время устанавливаются.

Немецкая полиция не раскрывала личности ни погибшей, ни подозреваемого, однако посольство Украины в Берлине сообщило о смерти гражданки Украины 9 февраля, которая расследуется как предполагаемое убийство.

Также там указали, что задержанный подозреваемый также является гражданином Украины.

Дело находится на контроле посольства.

