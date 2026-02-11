  1. В Україні

Росія не готується зупинятись – Зеленський закликав посилювати оборону України на тлі нових атак

12:42, 11 лютого 2026
Президент підкреслив необхідність зміцнення ППО та пакетів безпеки для держави.
Росія не готується зупинятись – Зеленський закликав посилювати оборону України на тлі нових атак
Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська армія не збирається зупинятися, і для захисту життя українців необхідно продовжувати зміцнювати Збройні сили, зокрема протиповітряну оборону.

«Російська армія не готується зупинитись – вони готуються воювати й надалі. І реально на захист життя працює лише наша сила, а це означає, що потрібно і надалі підтримувати та посилювати Україну. ППО для нашої держави, пакети підтримки нашої стійкості та відповідальність Росії за те, що робиться, – це обовʼязкові передумови захисту життя. Безпека повинна бути, щоб був мир», – сказав Зеленський.

Президент зауважив, що напередодні в Харкові російський дрон влучив у приватний будинок: загинули троє дітей та їхній батько, а вагітна мати отримала опіки та госпіталізована.

Сьогодні вранці атаковано міську лікарню в Запоріжжі. Вночі на Сумщині поранено шість людей, серед яких діти, одна людина загинула. Також зафіксовано удар по залізничному депо в Конотопі, де пошкоджено пожежний поїзд. Атаки відбулися і на Дніпровщині, Запоріжжі та Полтавщині. Загалом з вечора по Україні випущено 129 ударних дронів, значна частина з яких – «шахеди».

Зеленський зазначив, що кожна атака підриває довіру до дипломатичних зусиль із завершення війни та підтверджує, що лише жорсткий тиск на Росію й чіткі гарантії безпеки для України можуть зупинити вбивства.

«Поки тиск на агресора недостатній і поки безпека для нас, для України, не гарантована, все інше не працює», – підкреслив він.

