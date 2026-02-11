  1. В Украине

Россия не собирается останавливаться – Зеленский призвал усилить оборону Украины на фоне новых атак

12:42, 11 февраля 2026
Президент подчеркнул необходимость укрепления ПВО и пакетов безопасности для государства.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия не собирается останавливаться, и для защиты жизни украинцев необходимо продолжать укреплять Вооруженные силы, в частности противовоздушную оборону.

«Российская армия не собирается останавливаться – они готовятся воевать и дальше. И реально на защиту жизни работает только наша сила, а это значит, что нужно и дальше поддерживать и усиливать Украину. ПВО для нашего государства, пакеты поддержки нашей устойчивости и ответственность России за то, что делается, – это обязательные предпосылки защиты жизни. Безопасность должна быть, чтобы был мир», – сказал Зеленский.

Президент отметил, что накануне в Харькове российский дрон попал в частный дом: погибли трое детей и их отец, а беременная мать получила ожоги и госпитализирована.

Сегодня утром атакована городская больница в Запорожье. Ночью в Сумской области ранены шесть человек, среди которых дети, один человек погиб. Также зафиксирован удар по железнодорожному депо в Конотопе, где поврежден пожарный поезд. Атаки произошли и в Днепровской, Запорожской и Полтавской областях. Всего с вечера по Украине выпущено 129 ударных дронов, значительная часть из которых – «шахиды».

Зеленский отметил, что каждая атака подрывает доверие к дипломатическим усилиям по завершению войны и подтверждает, что только жесткое давление на Россию и четкие гарантии безопасности для Украины могут остановить убийства.

«Пока давление на агрессора недостаточное и пока безопасность для нас, для Украины, не гарантирована, все остальное не работает», – подчеркнул он.

