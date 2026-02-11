  1. В Україні

Антикорупційний комітет висловив зауваження до законопроєкту щодо захисту об’єктів критичної інфраструктури

13:11, 11 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Комітет з питань антикорупційної політики затвердив звіт про діяльність за вересень 2025 – лютий 2026 року, розглянув законопроєкти щодо використання земельного сервітуту для військових потреб, захисту об’єктів критичної інфраструктури та відповідальності у сфері цивільної авіації.
Антикорупційний комітет висловив зауваження до законопроєкту щодо захисту об’єктів критичної інфраструктури
фото: ВР
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет з питань антикорупційної політики у режимі відеоконференції провів засідання під головуванням голови Комітету Анастасії Радіної. 

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Насамперед на засіданні було обговорено та затверджено Звіт про підсумки роботи Комітету у період вересня 2025 року – лютого 2026 року.

У межах здійснення антикорупційної експертизи обговорено низку законопроєктів.

Так, у частині розгляду проєктів нормативно-правових актів, які потребують додаткової правової оцінки, обговорено проєкт Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо використання права земельного сервітуту для військових потреб» (реєстр. № 14117) за участю народного депутата України Нагаєвського А.С. та заступника Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Висоцького Т.М.

За результатами обговорення Комітет прийняв рішення, що законопроєкт в окремій нормі не відповідає вимогам антикорупційного законодавства.

Окрім того, під час опрацювання законопроєктів на предмет відповідності їх положень вимогам антикорупційного законодавства Комітет висловив зауваження до проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реконструкції, капітального ремонту, ремонту та інших інженерно-технічних заходів із захисту об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору» (реєстр. № 14115), а також остереження до проєкту Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Повітряного кодексу України щодо посилення відповідальності за правопорушення в галузі цивільної авіації після припинення або скасування воєнного стану в Україні» (реєстр. № 13600) у частині, що стосується необхідності забезпечення чіткості положень законопроєкту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
Блоги
Публікації
Комітет вимагає більше відкритості: до законопроєкту про доброчесність поліцейських мають зауваження

Уряд пропонує зробити доброчесність базовим стандартом служби в поліції та розширити атестацію керівників.

Для бізнесу хочуть запровадити фіскальний режим «Вільна гривня»: що буде з податками

Податковий режим пропонує автоматизований демередж та вихідну сплату за виведення коштів.

Верховний Суд вирішить чи можна залишати штучні позови без розгляду вже на підготовчій стадії процесу

КГС передав на розгляд Об’єднаної палати справу про використання штучних позовів.

Розшук через реєстр: суд у Києві поставив межу між військовим обліком і свавіллям ТЦК

Суд визнав незаконною практику фіксації «порушень» без реального притягнення до відповідальності.

Затримка виплат при переведенні не дає права на стягнення середнього заробітку: позиція Верховного Суду

Верховний Суд розмежував поняття звільнення і виключення зі списку військової частину.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]