Антикорупційний комітет висловив зауваження до законопроєкту щодо захисту об’єктів критичної інфраструктури

Комітет з питань антикорупційної політики затвердив звіт про діяльність за вересень 2025 – лютий 2026 року, розглянув законопроєкти щодо використання земельного сервітуту для військових потреб, захисту об’єктів критичної інфраструктури та відповідальності у сфері цивільної авіації.

Комітет з питань антикорупційної політики у режимі відеоконференції провів засідання під головуванням голови Комітету Анастасії Радіної.

Насамперед на засіданні було обговорено та затверджено Звіт про підсумки роботи Комітету у період вересня 2025 року – лютого 2026 року.

У межах здійснення антикорупційної експертизи обговорено низку законопроєктів.

Так, у частині розгляду проєктів нормативно-правових актів, які потребують додаткової правової оцінки, обговорено проєкт Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо використання права земельного сервітуту для військових потреб» (реєстр. № 14117) за участю народного депутата України Нагаєвського А.С. та заступника Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Висоцького Т.М.

За результатами обговорення Комітет прийняв рішення, що законопроєкт в окремій нормі не відповідає вимогам антикорупційного законодавства.

Окрім того, під час опрацювання законопроєктів на предмет відповідності їх положень вимогам антикорупційного законодавства Комітет висловив зауваження до проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реконструкції, капітального ремонту, ремонту та інших інженерно-технічних заходів із захисту об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору» (реєстр. № 14115), а також остереження до проєкту Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Повітряного кодексу України щодо посилення відповідальності за правопорушення в галузі цивільної авіації після припинення або скасування воєнного стану в Україні» (реєстр. № 13600) у частині, що стосується необхідності забезпечення чіткості положень законопроєкту.

