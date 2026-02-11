  1. В Украине

Антикоррупционный комитет высказал замечание к законопроекту о защите объектов критической инфраструктуры

13:11, 11 февраля 2026
Комитет по антикоррупционной политике утвердил отчет о деятельности за сентябрь 2025 – февраль 2026 года, рассмотрел законопроекты об использовании земельного сервитута для военных нужд, защиты объектов критической инфраструктуры и ответственности в сфере гражданской авиации.
Комитет по вопросам антикоррупционной политики в режиме видеоконференции провёл заседание под председательством главы Комитета Анастасии Радиной.

Прежде всего на заседании был обсуждён и утверждён Отчёт об итогах работы Комитета за период сентября 2025 года – февраля 2026 года.

В рамках осуществления антикоррупционной экспертизы обсуждён ряд законопроектов.

Так, в части рассмотрения проектов нормативно-правовых актов, которые требуют дополнительной правовой оценки, обсуждён проект Закона Украины «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины относительно использования права земельного сервитута для военных нужд» (рег. № 14117) при участии народного депутата Украины Нагаевского А.С. и заместителя Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Высоцкого Т.М.

По результатам обсуждения Комитет принял решение, что законопроект в отдельной норме не соответствует требованиям антикоррупционного законодательства.

Кроме того, во время обработки законопроектов на предмет соответствия их положений требованиям антикоррупционного законодательства Комитет высказал замечания к проекту Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реконструкции, капитального ремонта, ремонта и других инженерно-технических мероприятий по защите объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора» (рег. № 14115), а также предостережения к проекту Закона Украины «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины и Воздушный кодекс Украины относительно усиления ответственности за правонарушения в области гражданской авиации после прекращения или отмены военного положения в Украине» (рег. № 13600) в части, касающейся необходимости обеспечения чёткости положений законопроекта.

Верховная Рада Украины

