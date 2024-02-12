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Кандидат на голову НАЗК, представник Уповноваженого в місцях несвободи Віталій Нікулін пояснив, чому не вказав у декларації жодного житла у Києві

12 лютого Віталій Нікулін проходив співбесіду на доброчесність з Конкурсною комісією.

Конкурсна комісія з відбору голови НАЗК поцікавилася у Ірини Мостової питанням уникнення конкурсів під час призначень у НАЗК

Під час співбесіди виникало і питання, чи існував конфлікт інтересів у справах, де вона представляла клієнтів як адвокат у справах проти НАЗК.

Чотири квартири у столиці та люкс-автомобілі у тещі похилого віку, - які питання у Комісії з відбору голови НАЗК виникли до екс-очільника Одеської митниці Михайла Мірошніченка

Конкурсну комісію з відбору нового голови НАЗК зацікавило, навіщо теща Михайла Мірошніченка, якій більше 70 років, купувала автомобілі «БМВ» та «Лексус».

Комісія з відбору голови НАЗК поцікавилася у кандидата Павла Кулика, чому він декларував батьків та сестер як членів сім’ї, але не зазначав їхній дохід

Павло Кулик пояснив це тим, що бажав спростити собі декларування.

Олег Корнієнко під час конкурсу на голову НАЗК пояснив, чому подав до суду через відмову надання його дітям земельних ділянок

Кандидат на голову НАЗК Олег Корнієнко під час співбесіди вказав, всі лише бачать статті на сайті НАЗК про те, що складені протоколи, але якщо подивитися результат – як вони розглядаються судами – то результат НАЗК дуже низький.

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У Швеції вибухнув найбільший в країні аквапарк: є постраждалі, відео

19:34, 12 лютого 2024
Спочатку будівлю охопила пожежа, після чого сталося кілька вибухів.
У Швеції вибухнув найбільший в країні аквапарк: є постраждалі, відео
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У Швеції внаслідок кількох вибухів знищено великий аквапарк, повідомляє Reuters.

Інцидент стався у місті Гетеборг, на заході Швеції. За словами очевидців і рятувальних служб, у недобудованому парку розваг спалахнула потужна пожежа, яка охопила відкриті водні гірки та пов’язані з ними споруди. Вже потім сталася серія вибухів. 

Стверджується, що відвідувачів у парку не було, адже він ще перебуває на стадії будівництва. Відкриття планувалося лише на середину поточного року. Наразі відомо, що постраждали 12 осіб - у них легкі поранення.

Цей аквапарк мав стати одним із найбільших в країні. В нього вклали 1,2 мільярда доларів.

Про причини пожежі та вибухів поки немає інформації. 

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