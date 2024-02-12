У Швеції вибухнув найбільший в країні аквапарк: є постраждалі, відео

Спочатку будівлю охопила пожежа, після чого сталося кілька вибухів.

У Швеції внаслідок кількох вибухів знищено великий аквапарк, повідомляє Reuters.

Інцидент стався у місті Гетеборг, на заході Швеції. За словами очевидців і рятувальних служб, у недобудованому парку розваг спалахнула потужна пожежа, яка охопила відкриті водні гірки та пов’язані з ними споруди. Вже потім сталася серія вибухів.

Стверджується, що відвідувачів у парку не було, адже він ще перебуває на стадії будівництва. Відкриття планувалося лише на середину поточного року. Наразі відомо, що постраждали 12 осіб - у них легкі поранення.

Цей аквапарк мав стати одним із найбільших в країні. В нього вклали 1,2 мільярда доларів.

Про причини пожежі та вибухів поки немає інформації.

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