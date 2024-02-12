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Рада ЄС підтримала використання прибутку від заморожених активів рф для України

19:04, 12 лютого 2024
Схвалено перший крок для використання заморожених активів рф на користь України.
Рада ЄС підтримала використання прибутку від заморожених активів рф для України
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У понеділок, 12 лютого, Рада ЄС затвердила постанову, яка дає можливість використати прибуток від заморожених російських активів для України. Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

"Сьогодні Рада ЄС ухвалила рішення та регламент, що роз'яснюють зобов'язання центральних депозитаріїв цінних паперів, які володіють активами та резервами Центрального банку росії, знерухомленими внаслідок обмежувальних заходів ЄС", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це рішення відкриває шлях до ухвалення Радою рішення про можливе створення фінансового внеску до бюджету ЄС з цих чистих прибутків для підтримки України та її відновлення і реконструкції на більш пізньому етапі.

Цей фінансовий внесок може бути спрямований через бюджет ЄС до Фонду для України, про який Рада та Європейський Парламент досягли попередньої домовленості 6 лютого 2024 року.

Наголошується, що після початку вторгнення рф в Україну 24 лютого ЄС, у координації з міжнародними партнерами, вирішив заборонити будь-які операції, пов'язані з управлінням резервами та активами ЦБ рф. Внаслідок цієї заборони відповідні активи, що перебувають у фінансових установах країн-членів ЄС, є "знерухомленими".

Раніше повідомлялося, що країни G7 та Євросоюз розглядають можливість використання $250 млрд заморожених активів рф як заставу для відновлення України. 

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