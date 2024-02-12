Рада ЕС поддержала использование прибыли от замороженных активов рф для Украины

Одобрен первый шаг для использования замороженных активов рф в пользу Украины.

В понедельник, 12 февраля, Совет ЕС утвердил постановление, позволяющее использовать прибыль от замороженных российских активов для Украины. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

"Сегодня Совет ЕС принял решение и регламент, разъясняющие обязательства центральных депозитариев ценных бумаг, обладающих активами и резервами Центрального банка рф, обездвиженными в результате ограничительных мер ЕС", — говорится в сообщении.

Отмечается, что это решение открывает путь к принятию Советом решения о возможном создании финансового взноса в бюджет ЕС с этих чистых доходов для поддержки Украины и ее восстановления и реконструкции на более позднем этапе.

Этот финансовый взнос может быть направлен через бюджет ЕС в Фонд для Украины, о котором Совет и Европейский парламент достигли предварительной договоренности 6 февраля 2024 года.

Отмечается, что после начала вторжения рф в Украину 24 февраля ЕС, в координации с международными партнерами, решил запретить любые операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ рф. В результате этого запрета соответствующие активы, находящиеся в финансовых учреждениях стран-членов ЕС, "неподвижны".

Ранее сообщалось, что страны G7 и Евросоюз рассматривают возможность использования $250 млрд замороженных активов рф как залог для восстановления Украины.

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