К кандидату на главу НАПК Катерине Каплюк возникли вопросы работы под руководством экс-прокурора ГПУ Александра Амплеева

Также Конкурсную комиссию заинтересовало, что на «Украинскую правду» Катерина Каплюк работала не по трудовому договору, а как ФЛП.

Собеседование на добродетель 9 февраля проходила кандидат на председателя НАПК Катерина Каплюк, работавшая советником в то время председателя НАПК Александра Новикова и главным специалистом отдела мониторинга образа жизни чиновников.

У 2020 році вона спочатку була радником голови НАЗК Олександра Новікова поза штатом, а згодом – радником Патронатної служби НАЗК.

З січня 2021 по жовтень 2022 працювала головним спеціалістом відділу моніторингу способу життя Департаменту проведення спеціальних перевірок та моніторингу способу життя НАЗК.

Через 5 днів після звільнення з НАЗК у жовтні 2022 року знов стала ФОПом. Вказала, що надає послуги ТОВ «УП Медіа Плюс», ГО «Українська правда», а також працює у якості незалежної консультантки компанії «Кімонікс Інтернешнл Інк.» (Chemonics International Inc). Ця організація, згідно відкритих даних, фінансується Агенством США з міжнародного розвитку (USAID).

Член Конкурсної комісії Алла Івановська запитала про характер відносин з «Українською правдою», зокрема, у ЗМІ була інформація, що кандидат посіла посаду редактора відділу журналістських розслідувань.

«Чому відносини роботи на «Українську правду», на Вашу думку, не підпадають під визначення трудових відносин?» - спитала член Комісії.

«Українська правда» наразі влаштовує людей на роботу шляхом укладення договорів на надання послуг, а не влаштування до штату», - зазначила кандидат. Тому щомісяця Катерина Каплюк складала акти про надання послуг, і її робота оцінювалася за надані послуги, як ФОП. Тип працевлаштування не залежав від неї. За словами Катерини Каплюк, з «Українською правдою» вона не співпрацює з жовтня 2023 року, і наразі працює виключно як ФОП.

Також до Катерини Каплюк виникли питання щодо її роботи у НАЗК під керівництвом екс-прокурора Генпрокуратури Олександра Амплеєва, якого сама ж Каплюк у розслідуванні «Схем» 2016 року назвала «бабусиним прокурором» за те, що той їздив на Тойоті Кемрі своєї 91-річної бабусі з Жашкова.

Члени Комісії зауважили, що голова НАЗК Олександр Новіков в одному з інтерв’ю заявив, що якщо запитати Катерину Каплюк, то вона підтвердить, що Олександр Амплеєв «доброчесна та фахова людина».

На це Катерина Каплюк зауважила, що вона не обирала, у підпорядкуванні кого працювати. Стосовно заяви Олександра Новікова вона зазначила, що це «його слова», і у неї не було повноважень перевіряти будь-яких осіб.

Також вона назвала таку ситуацію із підпорядкуванням «дуже комічною». Утім, увесь час, що колишній прокурор очолював відділ моніторингу способу життя, у Катерини Каплюк не було сумнівів в його доброчесності. Зокрема, від нього не надходило вказівок почати чи припинити якийсь моніторинг. А до його роботи як керівника у неї не було зауважень.

На питання, чи підтримує вона зараз стосунки з екс-керівником, Катерина Каплюк зауважила, що вона працює як незалежний підрядник в одному з проектів USAID, періодично їй по роботі потрібно було із ним комунікувати, але не лише з ним – це стосувалося запитів, які надсилає її організація до НАЗК.

На питання, як вона ставиться до призначення осіб-фігурантів журналістських розслідувань на державні посади, Катерина Каплюк зауважила, що далеко не завжди фігуранти мають корупційний бекграунд, а журналісти оперують тими даними, які у них є. Для отримання повної картини має бути проведена повна перевірка. «Журналісти не завжди володіють всією повнотою даних, тому для цього існують спеціально уповноважені адміністративні органи», зазначила вона.

На питання, чому вона звільнилася у 2022 році з НАЗК, Катерина Каплюк пояснила, що на початку 2022 року почалося повномасштабне вторгнення, і у неї з’явилася ціла низка нових функцій щодо пошуку активів підсанкційних осіб. Потім Ірина Венедіктова обрала її керівником TaskForce з розшуку активів. Це вимагало координації багатьох органів. Отже, їй треба було їздити за кордон, значно розширилося коло повноважень. Однак восени 2022 року стало очевидно що у НАЗК не буде санкційних повноважень, закріплених законодавчо. «Моя ідея була що треба повертатися до повноважень НАЗК, залучення більшої кількості працівників НАЗК для виявлення необгрунтованих активів та ознак незаконного збагачення. Бо треба шукати не по 10 грн на картці, а якісь великі активи», зазначила вона.

Втім, Олександр Новіков в ході розмови з нею продемонстрував, що він неготовий до цього. Крім того, три різні управління НАЗК займалися одним і тим самим, і була погана координація. Оскільки вона не бачила зростання, змінила на посаду редактора відділу розслідувань.

Андрій Козлов все ж таки попросив уточнити відносини з «Українською правдою» з юридичної точки зору. За словами Катерини Каплюк, підрозділ журналістських розслідувань є незалежним, і це були партнерські відносини. «УП» тоді взяла грант, який стосувався пошуку активів росіян за кордоном.

На це Андрій Козлов зауважив, що йому здається, що «редактор – це людина, яка просто править текст, щоб він був красивий».

Наприкінці Катерина Каплюк вирішила пояснити набуття нею низки видів криптоактивів. Зазначимо, що криптовалюту має і член ВККС Андрій Козлов.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що кандидат на голову НАЗК Андрій Вишневський розповів, як діяльність Олександра Новікова з внесення певних компаній до переліку спонсорів війни призвела до міжнародного конфлікту.

Також співбесіду проходив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Станіслав Броневицький. Прокурору САП Станіславу Броневицькому поставили питання щодо балотування від Радикальної партії Олега Ляшка і постановки на військовий облік його сина, який живе у США, а також стосовно перебування на військовому обліку самого кандидата на голову НАЗК.

Крім того, співбесіду з членом нової ВККС Віталієм Гацелюком проводив колишній член ВККС Андрій Козлов, який вирішив з’ясувати, чи вистачало батькам нової дружини Віталія Гацелюка коштів на купівлю нерухомості та авто.

А до кандидата на голову НАЗК Сергія Гупяка виникли питання щодо невнесення до ЄРДР даних за заявою Романа Маселка.

Кандидат на голову НАЗК Агія Загребельська пояснила, як вона опинилася у Реєстрі корупціонерів та розповіла, на чиє запрошення працювала в Адміністрації Президента.

Кандидат на голову НАЗК Дмитро Калмиков пояснив, чи має нерухомість на тимчасово окупованій території, та за що його брата притягнули до відповідальності.

Автор: Наталья Мамченко

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