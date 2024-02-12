Высший совет правосудия обобщил свою дисциплинарную практику за 2017-2021 годы: обнародован отчет

В ВСП сообщили, на что нужно обращать внимание во время дисциплинарных производств в отношении судей.

Источник фото: ВСП

Высший совет правосудия обнародовал обобщение практики рассмотрения Высшим советом правосудия и его дисциплинарными палатами дисциплинарных дел в отношении судей.

Как отмечено в отчете ВСП, в ходе исследования было установлено, что практика Совета правосудия и его дисциплинарных палат в 2017-2021 годах была в основном однородной.

Так, по результатам рассмотрения дисциплинарных дел в период 2017-2021 годов дисциплинарными палатами Высшего совета правосудия принято 606 решений о привлечении 649 судей к дисциплинарной ответственности:

в 2017 году - 91 решение в отношении 96 судей;

в 2018 году - 170 решений в отношении 175 судей;

в 2019 году - 150 решений в отношении 163 судей;

в 2020 году - 129 решений в отношении 141 судьи;

в 2021 году - 66 решений в отношении 74 судей.

Также, в 2017-2021 годах дисциплинарными палатами Высшего совета правосудия принято еще 672 решения об отказе в привлечении судей к дисциплинарной ответственности и закрытии дисциплинарных дел.

В то же время, Рабочая группа ВСП по обобщению дисциплинарной практики, среди прочего, обратила внимание на следующее:

1) При открытии дисциплинарных дел необходимо четко указывать на обстоятельства, позволяющие предварительно квалифицировать действия судьи по конкретной норме части первой статьи 106 Закона «О судоустройстве и статусе судей» (основания дисциплинарной ответственности судьи).

2) При определении квалификации (предварительной квалификации) приоритетным является использование специальной нормы части первой статьи 106 Закона, то есть той нормы, которая максимально точно описывает признаки дисциплинарного проступка. При этом следует избегать квалификации (предварительной квалификации) по составу проступка, который более широк по своему содержанию и поглощает состав, предусмотренный специальной нормой.

3) При определении наличия в действиях судьи вины как элемента состава дисциплинарного проступка, следует исходить из того, что наличие вины является обязательным элементом состава дисциплинарного проступка. В случаях, когда в соответствии с нормой закона форма вины и/или наступления негативных последствий четко определена, дисциплинарный орган должен их установить и отразить в решении. Оценка формы и степени вины судьи является обязательным этапом квалификации его деяния, от которого зависит содержание решения дисциплинарного органа — как привлечения или отказа в привлечении судьи к дисциплинарной ответственности, так и выбора вида дисциплинарного взыскания;

4) При избрании вида дисциплинарного взыскания дисциплинарной палате (ДП) необходимо четко указывать на установленные смягчающие и/или отягчающие обстоятельства. При этом следует учитывать, что на сегодняшний день дисциплинарный орган ограничен нормами частей третьей и четвертой статьи 109 Закона о выборе вида дисциплинарного взыскания, однако в практике ДП были случаи отступления от указанной правовой нормы. ДП, обосновывая в решении отказ от применения видов дисциплинарных взысканий, предусмотренных законом за совершение конкретного проступка, указала на возможность возникновения значительных трудностей при их практической реализации, а также отсутствие оснований для применения взыскания, более сурового и которое с учетом обстоятельств не могло считаться применяемым с легитимной целью и будет пропорциональным;

5) необходимо избегать оценочных формулировок, не определенных составом определенного дисциплинарного проступка, поскольку это не способствует однородности дисциплинарной практики и искажает определенные законом варианты возможной квалификации действий судьи;

6) Нужно избегать двойной квалификации одного и того же действия судьи в отсутствие для этого четких оснований. Существенное нарушение норм процессуального права, что сделало невозможным реализацию участниками судебного процесса предоставленных им процессуальных прав и выполнения процессуальных обязанностей (подпункт «а»), даже в случае наступления негативных последствий в основном не требует дополнительной квалификации по пункту 4;

С полным текстом Отчета и анализом дисциплинарной практики ВСП в 2017-2021 годах можно ознакомиться ниже:





Автор: Вячеслав Хрипун

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