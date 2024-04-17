Китов и дельфинов в Тихом океане официально признали «юридическими лицами»: это будет способствовать защите морских млекопитающих

Присвоение китам и дельфинам статуса юрлица может привести к внедрению различных мер по их безопасности.

Китов и дельфинов официально признали «юридическими лицами». Соответствующий договор, признающий правосубъектность морских млекопитающих, был заключен вождями тихоокеанских коренных народов с Островов Кука, Французской Полинезии, Новой Зеландии и Тонги. Об этом сообщает The Conversation.

Лидеры считают, что предоставление животным статуса юридических лиц будет способствовать защите китов как национального достояния и легендарного предка коренного народа маори.

Вице-президент новозеландской природоохранной организации Conservation International Aotearoa Мере Такоко приветствовала подписание соглашения, которое получило название He Whakaputanga Moana — переводится как «океаническая декларация маори».

«Прекрасная и смиренная неделя, проведенная в компании короля маори и вождей Островов Кука и Таити, подписавших декларацию He Whakaputanga Moana, чтобы предоставить статус юридического лица нашим предкам — тохор (киту)», — отметила Такоко.

Как известно, китообразные сталкиваются с различными прямыми и косвенными угрозами из-за действий человека. Китобойный промысел привел к значительному сокращению популяции. Так, за прошлый век коммерческая охота на китов убила 2,9 миллиона представителей. И хотя Международная китобойная комиссия и ввела мораторий на китобойный промысел с 1986 года, в некоторых регионах он все еще процветает.

Кроме того, шумовое загрязнение, рыболовство, добыча полезных ископаемых на морском дне и изменение климата также сильно вредят животным и сокращают численность популяций.

Также массивные суда на большой скорости часто «наезжают» на китов — столкновение с кораблями признали даже одной из главных причин смертности этих животных.

Присвоение китам и дельфинам статуса юридического лица может привести к внедрению различных мер по их безопасности, таких как альтернативные судоходные маршруты, снижение скорости кораблей и вообще предотвращение других действий человека, приводящих к смертности животных.

Страны Тихоокеанского региона смогут применять к нарушителям уголовные наказания. Но какова степень правовой защиты китов и дельфинов и какие потенциальные наказания ждут их обидчиков, пока неизвестно.

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