В Киеве столкнулись два автомобиля, в результате один перевернулся: видео

Оба водителя нарушили ПДД, правоохранители составили на них протоколы.

Патрульная полиция Киева сообщила о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на перекрестке улиц Соломенской и Николая Кривоноса. На видео с места происшествия зафиксировано ДТП, с участием автомобилей Mitsubishi и Skoda.

Патрульные, которые оперативно прибыли на место происшествия, установили, что в результате ДТП никто не пострадал. Однако оба водителя нарушили правила дорожного движения. Они составили на них протоколы по статье 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и направили материалы в суд.

Патрульная полиция призвала всех водителей соблюдать правила дорожного движения и беречь себя и других участников дорожного движения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.