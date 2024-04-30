В одном бизнес-центре в Киеве разоблачили сразу и нелегальное казино, и мошеннический колл-центр

Правда, заведение, в котором играли в покер на деньги, было на девятом этаже здания, а колл-центр – на четвертом.

Источник фото: БЭБ

В Бюро экономической безопасности сообщили о разоблачении в одном из столичных бизнес-центров нелегального казино и мошеннического колл-центра. Заведение, в котором проводили азартные игры в покер на деньги без соответствующих лицензий, находилось на девятом этаже здания, а колл-центр на четвертом.

Детективы Бюро провели ряд обысков по адресам размещения казино и проживания фигурантов уголовного производства. В игорном заведении обнаружили и изъяли покерное оборудование, компьютерную технику, бухгалтерскую документацию, видеокамеры с записями посещений казино, а также конверты с наличными для выдачи вознаграждения игрокам.

В то же время во время обыска жилья одного из фигурантов правоохранители изъяли почти 135 тыс. долларов США и около 5 тыс. евро наличными. В БЭБ пишут, что у мужчина не имеет официального дохода и не смог объяснить происхождение денег.

Директору бизнес-центра, организовавшего работу незаконного казино, сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 203-2 Уголовного кодекса Украины.

Также на четвертом этаже того же здания обнаружили колл-центр, работники которого мошенническим способом присваивали средства граждан Украины, Германии и Чехии.

Пострадавшим звонили и предлагали инвестировать в программное обеспечение, которое якобы занимается автоматической торговлей криптовалютами и приносит 5% дохода ежедневно. После перевода жертвами средств на указанные центром виртуальные счета связь с абонентом блокировалась.

В ходе обыска было изъято более 60 рабочих мест с компьютерной техникой, телефонами, а также черновые записи и пособия по общению с жертвами.

По данному факту детективы БЭБ начали досудебное расследование уголовного производства по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Киеве посетители нелегального казино сбежали от БЕБ через частную клинику.

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