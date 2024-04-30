В одному бізнес-центрі в Києві викрили одразу і нелегальне казино, і шахрайський кол-центр

Щоправда, заклад, у якому грали в покер на гроші був на дев’ятому поверсі будівлі, а кол-центр – на четвертому.

Джерело фото: БЕБ

У Бюро економічної безпеки повідомили про викриття в одному зі столичних бізнес-центрів нелегального казино та шахрайського кол-центру. Заклад, у якому проводили азартні ігри в покер на гроші без відповідних ліцензій, знаходився на дев’ятому поверсі будівлі, а кол-центр на четвертому.

Детективи Бюро провели низку обшуків за адресами розташування казино та проживання фігурантів кримінального провадження. У гральному закладі виявили й вилучили обладнання для покеру, комп’ютерну техніку, бухгалтерську документацію, відеокамери із записами відвідувань казино, а також конверти з готівкою для видачі винагороди гравцям.

Водночас під час обшуку житла одного з фігурантів, правоохоронці вилучили майже 135 тис. доларів США та близько 5 тис. євро готівкою. У БЕБ пишуть, що чоловік не має офіційного доходу та не зміг пояснити походження грошей.

Директору бізнес-центру, який організував роботу незаконного казино, повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною другою статті 203-2 Кримінального кодексу України.

Також на четвертому поверсі тієї ж будівлі виявили кол-центр, працівники якого шахрайським способом привласнювали кошти громадян України, Німеччини та Чехії.

Потерпілим телефонували та пропонували інвестувати в програмне забезпечення, яке нібито займається автоматичною торгівлею криптовалютами та приносить 5% доходу щоденно. Після переведення жертвами коштів на вказані центром віртуальні рахунки зв’язок з абонентом блокувався.

Під час обшуку було вилучено понад 60 робочих місць з комп’ютерною технікою, телефонами, а також чорнові записи та посібники зі спілкування з жертвами.

За даним фактом детективи БЕБ розпочали досудове розслідування кримінального провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у Києві відвідувачі нелегального казино втекли від БЕБ через приватну клініку.

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