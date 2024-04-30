Завдали 16 ножових поранень заради двох мобільних телефонів: у Києві суд покарав зловмисників

У столиці чоловік зі спільницю скоїли розбійний напад.

У Києві 46-річного чоловіка та його 33-річну спільницю визнано винними у скоєнні розбійного нападу та замаху на вбивство.

Як повідомила Київська міська прокуратура, влітку 2019 року пара познайомилась з киянином, який запросив їх до себе додому. Згодом гостей зацікавили мобільні телефони нового знайомого.

Жінка декілька разів вдарила власника помешкання по голові пательнею, після чого гості забрали два телефони та почали тікати. Прийшов до тями, чоловік намагався наздогнати своїх гостей у під'їзді, внаслідок чого отримав 16 ножових поранень.

Зловмисниками виявились раніше судимий за розбій та крадіжку киянин, який на той час перебував у розшуку, та уродженка Миколаївщини, позбавлена батьківський прав на трьох дітей.

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