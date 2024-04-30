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Біньямін Нетаньягу просить США вплинути на Міжнародний кримінальний суд і не допустити видачу ордерів на арешт ізраїльських посадовців

10:52, 30 квітня 2024
Прем'єр-міністр Ізраїлю попросив президента США Джо Байдена запобігти тому, що Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видасть ордери на арешт ізраїльських посадовців.
Біньямін Нетаньягу просить США вплинути на Міжнародний кримінальний суд і не допустити видачу ордерів на арешт ізраїльських посадовців
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Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу звернувся до президента США Джо Байдена із закликом допомогти запобігти можливому виданню Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордерів на арешт  ізраїльських посадовців, пише Axios.

За даними видання, члени Конгресу від обох партій застерегли МКС, що ордери на арешт ізраїльських чиновників будуть зустрінуті заходами у відповідь з боку США, і відповідний законопроект уже готується.

МКС розслідує звинувачення у воєнних злочинах як проти ізраїльських військових, так і проти палестинських воєнізованих угруповань, починаючи з 2014 року.

Axios пише, що у Білому домі  відмовилися  коментувати телефонну розмову Нетаньягу і Байдена, але заявили, що "МКС не має юрисдикції в цій ситуації, і ми не підтримуємо його розслідування".

Спікер Палати представників Майк Джонсон застеріг суд від видачі ордерів, які він назвав "незаконними" та "ганебними".

За інформацією Euronews, Міжнародний кримінальний суд розглядає можливість видачі ордерів на арешт ізраїльських високопосадовців, зокрема прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.

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