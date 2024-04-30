Биньямин Нетаньяху просит США повлиять на Международный уголовный суд и не допустить выдачу ордеров на арест израильских чиновников

Премьер-министр Израиля попросил президента США Джо Байдена предотвратить то, что Международный уголовный суд в Гааге выдаст ордера на арест израильских чиновников.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обратился к президенту США Джо Байдену с призывом предотвратить возможное издание Международным уголовным судом в Гааге ордеров на арест израильских чиновников, пишет Axios.

По данным издания, члены Конгресса от обеих партий предостерегли МКС, что ордера на арест израильских чиновников будут встречены ответными мерами со стороны США, и соответствующий законопроект уже готовится.

МКС расследует обвинения в военных преступлениях как против израильских военных, так и палестинских военизированных группировок, начиная с 2014 года.

Axios пишет, что в Белом доме отказались комментировать телефон разговор Нетаньяху и Байдена, но заявили, что "МКС не имеет юрисдикции в этой ситуации, и мы не поддерживаем его расследование".

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон предостерег суд от выдачи ордеров, которые он назвал "незаконными" и "позорными".

По информации Euronews, Международный уголовный суд рассматривает возможность выдачи ордеров на арест израильских чиновников, в частности премьер-министра Беньямина Нетаньяху.

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