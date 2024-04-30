Минфин США разрешил расчеты в сфере энергетики с российскими банками

Минфин разрешил временно проводить операции с российскими банками для расчетов в сфере энергетики до 1 ноября.

Минфин США разрешил производить операции с российскими банками, включая ВТБ, Центробанк, Сбербанк и Альфа-банк, для расчетов в сфере энергетики до 1 ноября 2024 года.

Об этом пишет «Радио Свобода» со ссылкой на лицензию Минфина США.

Среди банков, получивших временную лицензию, названы также банки «Открытие», Совкомбанк, Росбанк, ВЭБ.РФ, банк «Зенит» и банк «Санкт-Петербург».

В постановлении министерстве пояснили, что связанными с энергетикой будут считаться транзакции, имеющие отношение к добыче, производству, переработке, сжижению, транспортировке или покупке нефти и ряда других энергоресурсов, включая СПГ, древесину, уголь и уран.

Лицензия также разрешает транзакции с российскими банками, связанные с производством, поставками или обменом энергией любыми способами.

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