Нанесли 16 ножевых ранений ради двух мобильных телефонов: в Киеве суд наказал злоумышленников

В столице мужчина из сообщницы совершили разбойное нападение.

В Киеве 46-летний мужчина и его 33-летняя сообщница признаны виновными в совершении разбойного нападения и покушения на убийство.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, летом 2019 пара познакомилась с киевлянином, который пригласил их к себе домой. Впоследствии гостей заинтересовали мобильные телефоны нового знакомого.

Женщина несколько раз ударила владельца квартиры по голове сковородкой, после чего гости забрали два телефона и начали бежать. Очнувшись, мужчина пытался догнать своих гостей в подъезде, в результате чего получил 16 ножевых ранений.

Злоумышленниками оказались ранее судимый за разбой и кражу находившийся в розыске киевлянин и уроженка Николаевщины, лишенная родительских прав на троих детей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.