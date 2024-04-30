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Нанесли 16 ножевых ранений ради двух мобильных телефонов: в Киеве суд наказал злоумышленников

13:18, 30 апреля 2024
В столице мужчина из сообщницы совершили разбойное нападение.
Нанесли 16 ножевых ранений ради двух мобильных телефонов: в Киеве суд наказал злоумышленников
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В Киеве 46-летний мужчина и его 33-летняя сообщница признаны виновными в совершении разбойного нападения и покушения на убийство.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, летом 2019 пара познакомилась с киевлянином, который пригласил их к себе домой. Впоследствии гостей заинтересовали мобильные телефоны нового знакомого.

Женщина несколько раз ударила владельца квартиры по голове сковородкой, после чего гости забрали два телефона и начали бежать. Очнувшись, мужчина пытался догнать своих гостей в подъезде, в результате чего получил 16 ножевых ранений.

Злоумышленниками оказались ранее судимый за разбой и кражу находившийся в розыске киевлянин и уроженка Николаевщины, лишенная родительских прав на троих детей.

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