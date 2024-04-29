У Києві відвідувачі нелегального казино втекли від БЕБ через приватну клініку

Казино розташовувалося у приміщенні елітного житлового комплексу, а вхід здійснювався через наземний паркінг.

Джерело фото: БЕБ

У Києві викрили незаконну ігрову залу в Печерському районі столиці. Про це повідомили у ТУ БЕБ у Київській області.

У Бюро економічної безпеки розповіли, що казино розташовувалося у приміщенні елітного житлового комплексу, а вхід здійснювався через наземний паркінг – клієнтів до залу впускали лише за спеціальними перепустками зі штрих-кодами.

«В той час, коли детективи БЕБ заходили до приміщення для здійснення слідчих дій, організатори незаконної діяльності та відвідувачі втекли через приватну клініку, яка знаходиться поруч із нелегальним закладом», - зазначили у БЕБ.

Під час санкціонованого обшуку було вилучено 54 ігрові автомати зі стільцями й додатковим ігровим обладнанням та документи – орієнтовна суму майна складає понад 10 млн грн.

Наразі триває досудове розслідування.

Як писала «Судово-юридична газета» нещодавно, в ОПГ повідомили, що в Україні заблокували понад 2500 вебсайтів, які забезпечували діяльність проведення азартних ігор та на яких розміщувались ресурси онлайн казино без відповідної ліцензії.

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