У Києві молодик призначив зустріч неповнолітній та обікрав її

У Києві затримали чоловіка, який викрав особисті речі у неповнолітньої.

Джерело фото: Поліція Києва

Поліція Києва повідомила про затримання 24-річного чоловіка, якого підозрюють у пограбуванні неповнолітньої дівчинки.

Зловмисник домовився про зустріч з новою знайомою, але використав цей привід, аби відібрати її особисті речі та втектиі. Місцева мешканка звернулась до столичної поліції з повідомленням про те, що знайомий чоловік пограбував її неповнолітню онуку. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Подільського управління поліції.

Під час спілкування з потерпілою поліцейські встановили, що 16-річна киянка підтримувала дружні стосунки з чоловіком, з яким нещодавно познайомилась. Після виходу з будинку до нього чоловік викрав особисті речі дівчини та втік.

Оперативники здійснили розшукові заходи і виявили місце перебування злочинця, який переховувався у знайомого. 24-річного уродженця Черкаської області затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили з його оселі речові докази – мобільний телефон, сумку та банківські картки потерпілої.

Слідчі оголосили затриманому підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу, а молодику загрожує до десяти років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.