В Киеве молодой человек назначил встречу несовершеннолетней и обокрал ее

В Киеве задержали мужчину, который похитил личные вещи у несовершеннолетней.

Источник фото: Полиция Киева

Полиция Киева сообщила о задержании 24-летнего мужчины, которого подозревают в ограблении несовершеннолетней девочки.

Злоумышленник договорился о встрече с новой знакомой, но использовал этот повод, чтобы отобрать ее личные вещи и убежать. Местная жительница обратилась в столичную полицию с сообщением о том, что знакомый мужчина ограбил ее несовершеннолетнюю внучку. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Подольского управления полиции.

Во время общения с потерпевшей полицейские установили, что 16-летняя киевлянка поддерживала дружеские отношения с мужчиной, с которым недавно познакомилась. После выхода из дома к нему мужчина похитил личные вещи девушки и скрылся.

Оперативники провели розыскные мероприятия и обнаружили местонахождение преступника, который скрывался у знакомого. 24-летнего уроженца Черкасской области задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и изъяли из его дома вещественные доказательства - мобильный телефон, сумку и банковские карты потерпевшей.

Следователи объявили задержанному подозрение по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины - грабеж, совершенный в условиях военного положения. Решается вопрос об избрании меры пресечения, а молодому человеку грозит до десяти лет лишения свободы.

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