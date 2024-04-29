Украинцам угрожает новая афера: мошенники просят подписать петицию о присвоении «Героя Украины» погибшим защитникам

В Украине активизировались мошенники, рассылающие сообщения в WhatsApp, призывая подписать фейковую петицию о присвоении звания «Герой Украины» погибшим защитникам. Об этом сообщает Министерство юстиции со ссылкой на данные Госспецсвязи.
Сообщения, получаемые украинцами в свои мессенджеры, содержат ссылку на фейковый сайт, имитирующий официальную веб-страницу «Электронных петиций».
Алгоритм действий мошенников:
Таким образом, злоумышленники могут читать ваши сообщения, видеть ваши фото и видео, а также отправлять сообщения от вашего имени.
Госспецсвязи советует не переходить по ссылкам в подозрительных сообщениях WhatsApp.
Также следует проверять доменное имя сайта, прежде чем вводить любые данные. Минюст напоминает, что официальная страница "Электронных петиций" размещена по адресу: https://petition.president.gov.ua/.
Не следует вводить код, полученный через SMS, на сторонних сайтах. Важно критически относиться к любым призывам перейти по ссылке или отсканировать QR-код.
Кроме того, нелишне будет настроить двухфакторную аутентификацию.
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