Украинцам угрожает новая афера: мошенники просят подписать петицию о присвоении «Героя Украины» погибшим защитникам

Сообщения, получаемые украинцами в свои мессенджеры, содержат ссылку на фейковый сайт, имитирующий официальную веб-страницу «Электронных петиций».

Фото: rbc.ua

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В Украине активизировались мошенники, рассылающие сообщения в WhatsApp, призывая подписать фейковую петицию о присвоении звания «Герой Украины» погибшим защитникам. Об этом сообщает Министерство юстиции со ссылкой на данные Госспецсвязи.

Сообщения, получаемые украинцами в свои мессенджеры, содержат ссылку на фейковый сайт, имитирующий официальную веб-страницу «Электронных петиций».

Алгоритм действий мошенников:

пользователь (-ка) переходит по ссылке в фейковом сообщении;

на фейковом сайте предлагается ввести номер телефона и получить код;

пользователь вводит код в WhatsApp, чтобы «добавить доверенное устройство»;

злоумышленники получают доступ к аккаунту WhatsApp жертвы.

Таким образом, злоумышленники могут читать ваши сообщения, видеть ваши фото и видео, а также отправлять сообщения от вашего имени.

Госспецсвязи советует не переходить по ссылкам в подозрительных сообщениях WhatsApp.

Также следует проверять доменное имя сайта, прежде чем вводить любые данные. Минюст напоминает, что официальная страница "Электронных петиций" размещена по адресу: https://petition.president.gov.ua/.

Не следует вводить код, полученный через SMS, на сторонних сайтах. Важно критически относиться к любым призывам перейти по ссылке или отсканировать QR-код.

Кроме того, нелишне будет настроить двухфакторную аутентификацию.

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