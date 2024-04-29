Французского актера Жерара Депардье арестовали по обвинению в домогательствах

В Париже актера вызвали на допрос в полицию, после чего его взяли под стражу.

Фото из открытых источников

Французский актер Жерар Депардье, который ранее стал объектом скандала, был взят под стражу в Париже 29 апреля под обвинением в сексуальном насилии.

По информации издания BFMTV, актера вызвали на допрос в полицию, после чего его задержали. Две женщины обвиняют Жерара в сексуальных домогательствах.

Одна из пострадавших женщин заявила, что инцидент произошел 10 лет назад, в 2014 году, во время съемок фильма «Маг и сиамцы». Она рассказала, что во время съемок актер крепко схватил ее за ноги и «зажал ее между бедрами», а затем начал касаться ее интимных мест и предлагал интимные встречи. Женщину спасли участники съемочной площадки, которые были свидетелями инцидента.

Другой подобный случай произошел в 2021 году, также во время съемок киноленты. Женщина рассказала, что во время подготовки к съемкам Депардье «касался ягодиц и отпускал нецензурные комментарии», а позже продолжал прикасаться к интимным местам и делал сексуальные предложения. Он отрицает все обвинения.

Актер обвиняется в сексуальном насилии, и полиция расследует обстоятельства этих событий.

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