Практика судов
  1. В мире

Французского актера Жерара Депардье арестовали по обвинению в домогательствах

16:46, 29 апреля 2024
В Париже актера вызвали на допрос в полицию, после чего его взяли под стражу.
Французского актера Жерара Депардье арестовали по обвинению в домогательствах
Фото из открытых источников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Французский актер Жерар Депардье, который ранее стал объектом скандала, был взят под стражу в Париже 29 апреля под обвинением в сексуальном насилии.

По информации издания BFMTV, актера вызвали на допрос в полицию, после чего его задержали. Две женщины обвиняют Жерара в сексуальных домогательствах.

Одна из пострадавших женщин заявила, что инцидент произошел 10 лет назад, в 2014 году, во время съемок фильма «Маг и сиамцы». Она рассказала, что во время съемок актер крепко схватил ее за ноги и «зажал ее между бедрами», а затем начал касаться ее интимных мест и предлагал интимные встречи. Женщину спасли участники съемочной площадки, которые были свидетелями инцидента.

Другой подобный случай произошел в 2021 году, также во время съемок киноленты. Женщина рассказала, что во время подготовки к съемкам Депардье «касался ягодиц и отпускал нецензурные комментарии», а позже продолжал прикасаться к интимным местам и делал сексуальные предложения. Он отрицает все обвинения.

Актер обвиняется в сексуальном насилии, и полиция расследует обстоятельства этих событий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Действительно ли 2 млн человек рискуют оказаться в розыске в результате нового закона о мобилизации – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВККС назначила состав Общественного совета международных экспертов

ВККС объявила состав Общественного совета международных экспертов, который будет заниматься отбором новых судей Высшего антикоррупционного суда.

Денис Малюська: Украина в апреле не приостановила защиту, а как раз наоборот – убрала оговорку об ограничении ряда прав

Министр юстиции Денис Малюська объяснил содержание обновленного сообщения об отступлении от норм Конвенции о защите прав человека.

ЕС накануне выборов запросил у Meta информацию об алгоритмах Facebook, по которым он применяет «теневой бан» – Politico

Издание со ссылкой на чиновников ЕС отмечает, что «российская кампания влияния на выборы в Европарламент, которые состоятся в июне, процветает в Facebook, проталкивая прокремлевские нарративы с помощью рекламы, приобретенной через фейковые учетные записи».

Верховный Суд, установив, что определение апелляционной инстанции о возвращении жалобы на решение об избрании меры пресечения принято с нарушением УПК, должен отменить его с назначением нового рассмотрения в апелляционном суде – Объединенная палата КУС ВС

Практика, когда Верховный Суд при наличии обоснованных оснований для отмены оставляет незаконное решение без изменений или отменяет его, однако не назначает нового рассмотрения, нивелирует право обвиняемого на обжалование решения о мере пресечения – Объединенная палата ККС ВС определила, что должен сделать Верховный Суд .

Увольнение работников за коллаборационизм будет происходить с согласия профсоюзов

В Верховной Раде прокомментировали законопроект об увольнении за несообщение о родственниках на временно оккупированной территории, а также за коллаборационизм.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Действительно ли 2 млн человек рискуют оказаться в розыске в результате нового закона о мобилизации – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Борис Гулько
    Борис Гулько
    голова Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду
  • Ольга Бойко
    Ольга Бойко
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Ростислав Лунь
    Ростислав Лунь
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Олена Рябчун
    Олена Рябчун
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Сергій Хилевич
    Сергій Хилевич
    суддя Рівненського апеляційного суду