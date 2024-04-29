Французького актора Жерара Депардьє заарештували за звинуваченням у домаганнях

В Парижі актора викликали на допит до поліції, після чого його взяли під варту.

Фото з відкритих джерел

Французький актор Жерар Депардьє, який раніше став об'єктом скандалу, був взятий під варту в Парижі 29 квітня під звинуваченням у сексуальному насильстві.

За інформацією видання BFMTV, актора викликали на допит до поліції, після чого його затримали. Дві жінки звинувачують Жерара у сексуальних домаганнях.

Одна з постраждалих жінок заявила, що інцидент стався 10 років тому, у 2014 році, під час зйомок фільму "Маг і сіамці". Вона розповіла, що під час зйомок актор міцно схопив її за ноги і "затис її між стегнами", а потім почав торкатися її інтимних місць і пропонував інтимні зустрічі. Жінку врятували учасники знімального майданчика, які були свідками інциденту.

Інший подібний випадок стався у 2021 році, також під час зйомок кінострічки. Жінка розповіла, що під час підготовки до зйомок Депардьє "торкався сідниць і відпускав нецензурні коментарі", а пізніше продовжував торкатися до інтимних місць та робив сексуальні пропозиції. Він заперечує всі звинувачення.

Актор звинувачується у сексуальному насильстві, і поліція розслідує обставини цих подій.

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