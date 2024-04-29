Українцям загрожує нова афера: шахраї просять підписати петицію про присвоєння «Героя України» загиблим захисникам

Повідомлення, які українці отримують у свої месенджери, містять посилання на фейковий сайт, який імітує офіційну вебсторінку «Електронних петицій».

Фото: rbc.ua

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В Україні активізувались шахраї, які розсилають повідомлення в WhatsApp, закликаючи підписати фейкову петицію про присвоєння звання «Герой України» загиблим захисникам. Про це повідомляє Міністерство юстиції із посиланням на дані Держспецзв'язку.

Повідомлення, які українці отримують у свої месенджери, містять посилання на фейковий сайт, який імітує офіційну вебсторінку «Електронних петицій».

Алгоритм дій шахраїв:

користувач (-ка) переходить за посиланням у фейковому повідомленні;

на фейковому сайті пропонується ввести номер телефону та отримати код;

користувач (-ка) вводить код у WhatsApp, аби «додати довірений пристрій»;

зловмисники отримують доступ до акаунту WhatsApp жертви.

Таким чином зловмисники можуть читати ваші повідомлення, бачити ваші фото та відео, а також надсилати повідомлення від вашого імені.

Держспецзв'язку радить не переходити за посиланнями в підозрілих повідомленнях WhatsApp.

Також варто перевіряти доменне ім'я сайту, перш ніж вводити будь-які дані. Мін'юст нагадує, що офіційна сторінка «Електронних петицій» розміщена за адресою: https://petition.president.gov.ua/.

Не варто вводити код, отриманий через SMS, на сторонніх сайтах. Натомість важливо критично ставитися до будь-яких закликів перейти за посиланням чи відсканувати QR-код.

Окрім того, не зайвим буде налаштувати двофакторну автентифікацію.

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