В Киеве посетители нелегального казино сбежали от БЕБ через частную клинику

Казино располагалось в помещении элитного жилищного комплекса, а вход осуществлялся через наземный паркинг.

Источник фото: БЭБ

В Киеве разоблачили незаконный игровой зал в Печерском районе столицы. Об этом сообщили в ТУ БЭБ в Киевской области.

В Бюро экономической безопасности рассказали, что казино располагалось в помещении элитного жилищного комплекса, а вход осуществлялся через наземный паркинг – клиентов в зал пускали только по специальным пропускам со штрих-кодами.

«В то время, когда детективы БЭБ заходили в помещение для осуществления следственных действий, организаторы незаконной деятельности и посетители скрылись через частную клинику, которая находится рядом с нелегальным заведением», - отметили в БЭБ.

В ходе санкционированного обыска было изъято 54 игровых автомата со стульями и дополнительным игровым оборудованием и документы – ориентировочная сумма имущества составляет более 10 млн грн.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Как писала «Судебно-юридическая газета» недавно, в ОГП сообщили, что в Украине заблокировали более 2500 вебсайтов, которые обеспечивали деятельность проведения азартных игр и на которых размещались ресурсы онлайн казино без соответствующей лицензии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.