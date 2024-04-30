Во Львове суд оштрафовал мужчину на 85 гривен за демонстрацию гениталий на улице

Мужчина снял штаны в общественном месте и демонстрировал прохожим свое обнаженное тело.

Сыховский районный суд Львова признал виновным в мелком хулиганстве львовянина, который снял штаны среди улицы и показывал прохожим свои гениталии. За админправонарушение нарушителю придется уплатить 85 грн штрафа и 605 грн судебного сбора.

Как отмечено в постановлении суда, вынесенном и обнародованном в реестре, случай произошел еще 3 февраля 2024 года – около 20:00 мужчина, который находился в общественном месте, спустив штаны и нижнее белье и демонстрировал общественности свое обнаженное тело.

Дело № 464/1818/24 рассмотрела судья Ольга Бойко и, учитывая характер совершенного правонарушения, личности правонарушителя, степень его вины, наложила на него административное взыскание в виде штрафа в сумме 85 грн.

Также мужчину обязали уплатить 605,60 грн судебного сбора. Постановление можно обжаловать.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что на Кировоградщине мужчина показал полиции половой орган, а в суде заявил, что сделал это, потому что «не выдержал».

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