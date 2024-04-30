Продавали автомобили, которые ввезли для нужд Сил обороны: разоблачили дельцов

Злоумышленники пытались продать подержанные автомобили Volvo, BMW, Nissan, Mercedes-Benz Volkswagen и автомобили Opel.

Государственная таможенная служба Украины сообщила, что разоблачили дельцов, пытавшихся незаконно реализовать на территории Киевской области семь автомобилей, ввезенных в Украину в качестве гуманитарной помощи военным.

Подержанные автомобили Volvo, BMW, Nissan, Mercedes-Benz, Volkswagen и два автомобиля Opel через объявления о продаже пытался реализовать на территории Бучанского района Киевщины местный житель. На транспортные средства даже нашлись потенциальные покупатели, приехавшие выбирать автомобиль.

Согласно электронной базе данных таможни, указанные автомобили были ввезены в Украину в апреле 2024 года как гуманитарная помощь.

В таможне отметили, что согласно национальному законодательству товары, определенные как гуманитарная помощь, освобождаются от налогообложения при ввозе на таможенную территорию Украины. Поскольку гражданин использовал автомобили в других целях, чем те, в связи с которыми были предоставлены льготы, имело место уклонение от уплаты таможенных платежей.

По данным фактам Киевской таможней составлено 7 протоколов о нарушении таможенных правил по ст. 485 Таможенного кодекса Украины, транспортные средства изъяты в качестве доказательств.

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