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Продавали автівки, які ввезли для потреб Сил оборони: викрили ділків

19:48, 30 квітня 2024
Зловмисники намагався продати вживані автомобілі «Volvo», «BMW», «Nissan», «Mercedes-Benz» «Volkswagen» та автомобілі «Opel».
Продавали автівки, які ввезли для потреб Сил оборони: викрили ділків
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Державна митна служба України повідомила, що викрили ділків, які намагалися незаконно реалізувати на території Київської області сім автомобілів, ввезених в Україну в якості гуманітарної допомоги військовим.

Вживані автомобілі «Volvo», «BMW», «Nissan», «Mercedes-Benz» «Volkswagen» та два автомобілі «Opel» через оголошення про продаж намагався реалізувати на території Бучанського району Київщини місцевий мешканець. На транспортні засоби навіть знайшлися потенційні покупці, які приїхали обирати автомобіль.

Згідно електронної бази даних митниці, зазначені автівки були ввезені в Україну у квітні 2024 року як гуманітарна допомога.

У митниці зазначили, що відповідно до національного законодавства, товари, визначені як гуманітарна допомога, звільняються від оподаткування при ввезенні на митну територію України. Оскільки громадянин використав автомобілі в інших цілях, аніж ті, у зв'язку з якими були надані пільги, мало місце ухилення від сплати митних платежів.

По даним фактам Київською митницею складено 7 протоколів про порушення митних правил за ст. 485 Митного кодексу України, транспортні засоби вилучені як докази.

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