У структурі МВС створюють третю бойову бригаду Держприкордонслужби — «Гарт»

Крім того, до Гвардії Наступу входять бригади прикордонників «Сталевий кордон» та «Помста».

Джерело фото: Володимир Зеленський

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У День прикордонника Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко оголосив про створення третьої бойової бригади Державної прикордонної служби України «Гарт».

Він зазначив, що символічно саме 30 квітня оголосити про створення нової бойової бригади, бійці якої вже підсилюють Сили оборони на східних рубежах.

«Прикордонники відважно проявили себе в боях у 2014 році. І дотепер прикордонні загони та сформовані бойові бригади Гвардії Наступу "Сталевий кордон" і "Помста" продовжують бити ворога, демонструючи неабияку міць та витримку», — заявив міністр.

У МВС пишуть, що це одинадцята бригада у складі Гвардії Наступу та третя бойова бригада у складі ДПСУ.

Крім того, до Гвардії Наступу входять бригади прикордонників «Сталевий кордон» та «Помста».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.