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У структурі МВС створюють третю бойову бригаду Держприкордонслужби — «Гарт»

14:13, 30 квітня 2024
Крім того, до Гвардії Наступу входять бригади прикордонників «Сталевий кордон» та «Помста».
У структурі МВС створюють третю бойову бригаду Держприкордонслужби — «Гарт»
Джерело фото: Володимир Зеленський
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У День прикордонника Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко оголосив про створення третьої бойової бригади Державної прикордонної служби України «Гарт».

Він зазначив, що символічно саме 30 квітня оголосити про створення нової бойової бригади, бійці якої вже підсилюють Сили оборони на східних рубежах.

«Прикордонники відважно проявили себе в боях у 2014 році. І дотепер прикордонні загони та сформовані бойові бригади Гвардії Наступу "Сталевий кордон" і "Помста" продовжують бити ворога, демонструючи неабияку міць та витримку», — заявив міністр.

У МВС пишуть, що це одинадцята бригада у складі Гвардії Наступу та третя бойова бригада у складі ДПСУ.

Крім того, до Гвардії Наступу входять бригади прикордонників «Сталевий кордон» та «Помста».

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