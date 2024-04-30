В структуре МВД создают третью боевую бригаду Госпогранслужбы — «Гарт»

Кроме того, в Гвардию Наступления входят бригады пограничников «Стальная граница» и «Месть».

Источник фото: Владимир Зеленский

В День пограничника Министр внутренних дел Игорь Клименко объявил о создании третьей боевой бригады Государственной пограничной службы Украины «Гарт».

Он отметил, что символически именно 30 апреля объявить о создании новой боевой бригады, бойцы которой уже усиливают Силы обороны на восточных рубежах.

«Пограничники смело проявили себя в боях в 2014 году. И до сих пор пограничные отряды и сформированные боевые бригады Гвардии Наступления "Стальная граница" и "Месть" продолжают бить врага, демонстрируя большую мощь и выдержку», — заявил министр.

В МВД пишут, что это одиннадцатая бригада в составе Гвардии Наступления и третья боевая бригада в составе ГПСУ.

Кроме того, в Гвардию Наступления входят бригады пограничников «Стальная граница» и «Месть».

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