У Львові суд оштрафував чоловіка на 85 гривень за демонстрацію геніталій на вулиці

Чоловік зняв штани у громадському місці та демонстрував перехожим своє оголене тіло.

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Сихівський районний суд Львова визнав винним у дрібному хуліганстві львів’янина, який зняв штани серед вулиці та показував перехожим свої геніталії. За адмінправопорушення порушнику доведеться сплатити 85 грн штрафу та 605 грн судового збору.

Як вказано у постанові суду, яку винесли та оприлюднили у реєстрі, випадок трапився ще 3 лютого 2024 року – близько 20:00 чоловік, який перебував у громадському місці, спустив штани та нижню білизну і демонстрував громадськості своє оголене тіло.

Справу № 464/1818/24 розглянула суддя Ольга Бойко та, враховуючи характер вчиненого правопорушення, особу правопорушника, ступінь його вини, наклала на нього адміністративне стягнення у виді штрафу у сумі 85 грн.

Також чоловіка зобов’язали сплатити 605,60 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що на Кіровоградщині чоловік показав поліції статевий орган, а у суді заявив, що зробив це, бо «не витримав».

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