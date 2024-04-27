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В трех штатах США бушуют разрушительные торнадо, видео

10:53, 27 апреля 2024
Уже известно о пострадавших в штатах Небраска, Айова и Техасе из-за торнадо.
В трех штатах США бушуют разрушительные торнадо, видео
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Мощные торнадо накрыли три американских штата: Небраска, Айова и Техас. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что торнадо начались в пятницу и проходят на фоне усилившихся ливней в центральной части США. Ожидается, что серьезные штормы продлятся до воскресенья, но суббота может стать самым опасным днем.

Сильные торнадо возможны от Мичигана до Техаса, в том числе в Оклахома-Сити, Канзас-Сити, Далласе, Милуоки, Чикаго и Остине.

Стихия разрушила большое количество домов, также многие дома остались без электричества.

Уже есть первые пострадавшие. Спасатели обыскивают разрушенные дома в поисках раненых.

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